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Roma dönemine ait aslan başı heykeli satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

 ÇORUM’un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.

Roma dönemine ait aslan başı heykeli satarken yakalandılar

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken otomobildeki E.Y. ve E.Ü. gözaltına alındı.

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Roma dönemine ait aslan başı heykeli satarken yakalandılarRoma dönemine ait aslan başı heykeli satarken yakalandılar

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