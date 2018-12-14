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Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor 

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

TOKAT Müzesi'nde sergilenen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık aslan figürlü banyo küveti ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor 

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Müzesi'nde sergilenen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık aslan figürlü banyo küveti ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce 1997 yılında Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinden satın alınan küvetin araştırmalar sonucunda üzerindeki aslan figürü ve işlemelerinden yola çıkarak Roma döneminden kalma olduğu belirlendi. Pişmiş topraktan yapılan küvetin 2 bin yıl önce saraylarda ve zengin ailelerin evlerinde bulunduğu öğrenilirken, müzede cam fanus içinde sergilenen küvet yoğun ilgi görüyor.
Tokat İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ali Uçar, "Eser, Üzümören kasabasından satın alma yoluyla müzemize kazandırılmıştır. Roma dönemine ait olduğuna, üzerindeki süslemelere bakarak karar verebiliyoruz. Kazı buluntusu olmaması ve çevresinde çıkan bir eser olmadığı için tam tarih veremiyoruz. Fakat en az 2 bin yıllık tarihi var. Roma dönemi ile beraber tarihte Tokat'ta yoğun bir Hitit yerleşiminin olması ve Hitit döneminde de bu tarz küvetlerin olması, hem pişmiş toprak, hem metal küvetlerin olması bu bölgedeki su kültürünü ve su kültürüne bağlı olarak banyo kültürünün de ne ölçüde olduğunu bize gösteriyor" dedi.
ZİYARETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR
Uçar, küvete ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "Çünkü ne olduğunu kararlaştıramıyorlar, çıkartamıyorlar. Fakat üzerinde küvet yazısını okuyunca '2 bin yıldır bu küvet hiç mi değişmez' diyorlar. Oysa 3 bin 500 yıl öncesine ait küvetler de var. Tarihte büyük devletler açısından önemli bir nokta olduğu için başkentlere yakın bir bölgedeyiz. Onun için belirli saray veya o dönemdeki zengin kişilerin evlerinde bulunan bir eşya. Tabi her evde bulunması mümkün değil. Fakat bu da bu bölgedeki zenginliğin bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

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Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor Roma dönemine ait banyo küveti cam fanusta sergileniyor

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