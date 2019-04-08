HABER

Roma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütun ayağa kaldırılacak.

Roma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcak

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki 6 sütun ayağa kaldırılacak. Sütunların, Roma İmparatoru Antoninus Pius tarafından yaptırıldığı öğrenildi.
'Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1850 yıllık Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine büyük katkı sağlayacak olan çalışmaya 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Mayıs ayında başlayacak olan çalışmalarda Kuzey Şehir Kapısı'nın bir bölümü restore edilecek ve meydanda bulunan 6 sütun ayağa kaldırılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kuzey Şehir Kapısı'nın M.S. 139 depreminde yıkıldığını belirterek, "Depremden sonra Roma İmparatoru Antoninus Pius verdiği parayla kapı, çeşme ve meydan düzenlendi. Biz şimdi kapının bir bölümü ile meydanın sütunlarının restorasyonunu yapacağız. Bu sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Anadolu'da bu şekilde büyük ve iki girişli, arasında çeşmesi olan kapı bilinmiyor. Kente gelenler şimdilik toplam 6 sütunu ayakta görebilecek. Daha sonra bunlar 8 sütun olacak. Çalışmada en az bir, bazen iki vinç kullanılacak. Malzemesinin yüzde 90'ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlanacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Roma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcakRoma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcakRoma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcakRoma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcak

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Sempozyumda doktorlara yönelik şiddeti konuşup, aikido öğrendilerSempozyumda doktorlara yönelik şiddeti konuşup, aikido öğrendiler
Hastane çalışanları 'Krav Maga' öğreniyorHastane çalışanları 'Krav Maga' öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.