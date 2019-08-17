Roma Metin Çetin'i 3 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer etti

İtalyan birinci ligi Serie A ekiplerinden Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i 3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Çetin'in transferiyle Roma'da gelecek sezon Cengiz Ünder'le birlikte iki Türk oyuncu oynayacak.

Roma kulübünden dün yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli bir kontrat imzalandı.

Çetin Roma'da 15 numaralı forma ile oynayacak.

Transfer için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro ödenirken, Çetin'in Roma tarafından başka bir kulübe satılması durumunda transfer ücreti 5 milyon euroyu geçerse Gençlerbirliği'ne de yüzde 10 pay verilecek.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, "Mert Çetin'i Roma'ya getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kendisi genç ama büyük umut vaat eden bir profile sahip" dedi.

Mert Çetin de, "Giyecek olduğum formanın öneminin farkındayım. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.

https://twitter.com/ASRomaEN/status/1162403744648241152

Çetin, Roma kulübü ile taraftarlarının beklentilerini karşılamayı başaracağından emin olduğunu da söyledi.