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Roma mezarlığında kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: "Merhamet gösterilmemiş"

04.06.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'taki Roma mezarlıklarında kafası kesilmiş 17 insan iskeleti bulan arkeologlar, Roma İmparatorluğu'nun Britanya'daki hakimiyetinin zayıfladığı döneme ışık tuttu. Hakimiyet zayıflayınca ölüm cezalarını artıran İmparatorluk'un, o dönem uyguladığı cezalarının tüyler ürperttiği gözler önüne serildi.

Roma mezarlığında kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: "Merhamet gösterilmemiş"

Roma İmparatorluğu, Britanya topraklarının bazı kısımlarını 400 yıl boyunca milattan sonra 410'a kadar yönetti. Ancak üçüncü yüzyılın sonlarında bölgedeki hakimiyeti zayıfladı.

Araştırmacılar, Romalıların bölgede kontrolü sağlamak için ölüm cezasına sarıldığını kaydetti. Öyle ki cezası ölüm olan suçların sayısının bu dönemde 14'ten 60'a yükseltildiği ifade edildi.

Arkeologlar 2001-2010 arasında yapılan kazılarda Londra'nın kuzeyindeki Cambridgeshire'da bir çiftliğin yanında üç küçük Roma mezarlığı keşfetti.

52 İSKELETTEN 17'SİNİN KAFASI KESİK

Buradaki kalıntıları inceleyen araştırma ekibi, geçen ay hakemli bilim dergisi Britannia'da yayımlanan makalede, 52 iskeletten 17'sinin kafasının kesik olduğunu yazdı. Bu sayının, diğer Roma mezarlıklarına göre "son derece yüksek" olduğu açıklandı.

Kazıları yöneten arkeolog Isabel Lisboa, Cambridgeshire'daki mezarlıklara gömülen kişilerin kafasının yüksek ihtimalle suçlarından dolayı kesildiğini söyledi.

Araştırmada yer almayan arkeolog Chris Gosden, idam nedenleri arasında şiddet uygulama, cinayet işleme, hırsızlık yapma ve dine saygısızlık gibi suçlar olabileceğini söyledi ve şöyle bir ek yaptı: Roma devletine karşı herhangi bir ayaklanma belirtisinin üstesinden de son derece vahşice gelinirdi.

İNSANLARIN KAFALARI CANLIYKEN KESİLDİ

Lisboa, yapılan analizler doğrultusunda bu kişilerin canlıyken kafalarının kesildiği sonucuna vardıklarını söyledi. Bulgular, kafa kesmenin ağır bir bıçakla arkadan tek darbeyle yapıldığını gösterdi.

Öte yandan 13 iskeletin yüzüstü gömüldüğü kaydedildi. Araştırmacılar bunun nedeninin suç veya ailenin ölen kişiden utanması olabileceğini söyledi. Araştırma makalesinde bazı kafaların ayakların yanına yerleştirildiği yazıldı. Bunun, "ruhların gökyüzüne yükselmesini engelleme" amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

DNA ve diş minesi analizi, Romalıların İskoçya ve Alpler gibi farklı bölgeden halkları bölgeye getirip çalıştırdığını ortaya koydu. Lisboa "DNA analizi, bölgede 9 farklı grup olduğunu gösteriyor" dedi.

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''MERHAMET GÖSTERİLMEMİŞ''

Araştırmacılar, Knobb'un Çiftliği adlı çiftliğin Roma ordusuna tahıl sağladığını düşünüyor. Arkeolog bu konuda şöyle konuştu: Roma yasaları özellikle Knobb'un Çiftliği'nde merhamet gösterilmeden uygulanmış gibi. Çünkü burası, Roma ordusuna ikmal sağlamakla ilişkili bir yerdi.


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