Roma mezarlığında kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: "Merhamet gösterilmemiş"

Roma İmparatorluğu, Britanya topraklarının bazı kısımlarını 400 yıl boyunca milattan sonra 410'a kadar yönetti. Ancak üçüncü yüzyılın sonlarında bölgedeki hakimiyeti zayıfladı.

Araştırmacılar, Romalıların bölgede kontrolü sağlamak için ölüm cezasına sarıldığını kaydetti. Öyle ki cezası ölüm olan suçların sayısının bu dönemde 14'ten 60'a yükseltildiği ifade edildi.

Arkeologlar 2001-2010 arasında yapılan kazılarda Londra'nın kuzeyindeki Cambridgeshire'da bir çiftliğin yanında üç küçük Roma mezarlığı keşfetti.

52 İSKELETTEN 17'SİNİN KAFASI KESİK

Buradaki kalıntıları inceleyen araştırma ekibi, geçen ay hakemli bilim dergisi Britannia'da yayımlanan makalede, 52 iskeletten 17'sinin kafasının kesik olduğunu yazdı. Bu sayının, diğer Roma mezarlıklarına göre "son derece yüksek" olduğu açıklandı.

Kazıları yöneten arkeolog Isabel Lisboa, Cambridgeshire'daki mezarlıklara gömülen kişilerin kafasının yüksek ihtimalle suçlarından dolayı kesildiğini söyledi.

Araştırmada yer almayan arkeolog Chris Gosden, idam nedenleri arasında şiddet uygulama, cinayet işleme, hırsızlık yapma ve dine saygısızlık gibi suçlar olabileceğini söyledi ve şöyle bir ek yaptı: Roma devletine karşı herhangi bir ayaklanma belirtisinin üstesinden de son derece vahşice gelinirdi.