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Roma'da "barış ve sevgi" temalı sanat sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

Serginin küratörü sanat tarihçisi Prof. Dr. Gian Marco Puntelli: -"Bu serginin birçok ülkeden insanın bir araya gelmesi ve özellikle de günümüz dünyasında çok önemli bir konu olan barış ve sevgiden bahsetmesi için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum" - YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş: - "Serginin vermek istediği mesaj gerçekten bütün insanlığa hitap eden barış ve sevgi mesajı. Bu, zaten İslam'ın ve bütün dinlerin ortak mesajı. Bizim açımızdan tarihi olarak da çok önemli, anlamlı ve güzel bir sergi çünkü Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri Türkiye, dinlerin ortak yaşam toprağı konumunda olmuştur"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Büyük Roma Camisi’nde "barış ve sevgi" temalı uluslararası çağdaş sanat sergisi açıldı.

Büyük Roma Camisi'nde Roma Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde, İtalyan Kültür Varlıkları ve Çevre Bakanlığı, Lazio Bölge Başkanlığı, İslam Kültür Merkezi, İtalyan Piskoposluk Konferans Merkezi, Carrara Belediyesi, Massa-Carrara Şehri Torre Akademisi ve Mondadori Yayınevi iş birliğiyle "barış ve sevgi (Pace e Amore/Alsalam walsalam)" temalı serginin açılışı yapıldı.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı etkinliğin açılışında serginin organizatörü ve küratörü ünlü İtalyan sanat tarihçisi Prof. Dr. Gian Marco Puntelli, YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, İslam Kültür Merkezi Başkanı ve Roma Camisi Genel Sekreteri Abdellah Redouane, Roma Camisi imamı Salah Ramadan ve İtalya Cumhurbaşkanlığına bağlı Dioscuri Tiyatrosu’nun Müdürü Rosario Sprovieri konuşma gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, resim ve heykel çalışmalarını inceledi.

- "Günümüz dünyasında barış ve sevgi özellikle önem taşıyor"

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan serginin küratörü Prof. Dr. Puntelli, sergide barışın dilini yansıtmak istediklerini belirterek, "Bu serginin birçok ülkeden insanların bir araya gelmesi ve özellikle de günümüz dünyasında çok önemli bir konu olan barış ve sevgiden bahsetmesi için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Aktaş da etkinliğe katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Serginin vermek istediği mesaj gerçekten bütün insanlığa hitap eden barış ve sevgi mesajı. Bu, zaten İslam'ın ve bütün dinlerin ortak mesajı. Bizim açımızdan tarihi olarak da çok önemli, anlamlı ve güzel bir sergi çünkü Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri Türkiye, dinlerin ortak yaşam toprağı konumunda olmuştur.

Özellikle çağdaş sanatla uğraşan sanatçıların böyle bir mesaj ve insiyatifle bu sergiye katılmaları çok daha etkili oluyor. Eserlerin hepsi üstün yeteneklerin sergilendiği eserler."

- "İslam'ın tüm insanlara açık bir din olması sergiye katılmamızda etkili oldu"

Çağdaş sanat tarihçisi Annalisa Puntelli Sasshetti de barış ve sevginin sanatın diliyle buluştuğunu belirtti.

Barış ve sevginin hem İslam ve Hristiyanlık gibi dinlerin hem de insanlığın ortak noktası olduğunu vurgulayan Sasshetti, "İslam, dünya üzerindeki önemli dinlerden bir tanesi ve insanlara açık bir din, Müslüman olmayan kişilere de öyle. Bu da bizim bu etkinliğin bir parçası olmamız noktasında önemli rol oynadı." dedi.

Hem isim yapmış hem de yeni tanınmaya başlayan sanatçıların bir arada yer aldığı etkinlikte toplumlar arasındaki barış ve uyumu güçlendirecek "barış ve sevgi" temasıyla yapılan resim ve diğer plastik sanat dallarındaki çalışmalar sergilenecek.

40 eserin sergilendiği etkinlikte "Doğu" ve "Batı" dünyasının bir araya getirilmesi ve aralarındaki diyaloğun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eserlerin büyük kısmı Roma Camisi'nde, 4 tanesi de Roma Yunus Emre Enstitüsünde sergilenecek.

Sergi, 21 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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