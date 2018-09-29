Çok sayıda sanatseverin katıldığı etkinliğin açılışında serginin organizatörü ve küratörü ünlü İtalyan sanat tarihçisi Prof. Dr. Gian Marco Puntelli, YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, İslam Kültür Merkezi Başkanı ve Roma Camisi Genel Sekreteri Abdellah Redouane, Roma Camisi imamı Salah Ramadan ve İtalya Cumhurbaşkanlığına bağlı Dioscuri Tiyatrosu’nun Müdürü Rosario Sprovieri konuşma gerçekleştirdi.

Büyük Roma Camisi'nde Roma Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde, İtalyan Kültür Varlıkları ve Çevre Bakanlığı, Lazio Bölge Başkanlığı, İslam Kültür Merkezi, İtalyan Piskoposluk Konferans Merkezi, Carrara Belediyesi, Massa-Carrara Şehri Torre Akademisi ve Mondadori Yayınevi iş birliğiyle "barış ve sevgi (Pace e Amore/Alsalam walsalam)" temalı serginin açılışı yapıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan serginin küratörü Prof. Dr. Puntelli, sergide barışın dilini yansıtmak istediklerini belirterek, "Bu serginin birçok ülkeden insanların bir araya gelmesi ve özellikle de günümüz dünyasında çok önemli bir konu olan barış ve sevgiden bahsetmesi için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Aktaş da etkinliğe katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Serginin vermek istediği mesaj gerçekten bütün insanlığa hitap eden barış ve sevgi mesajı. Bu, zaten İslam'ın ve bütün dinlerin ortak mesajı. Bizim açımızdan tarihi olarak da çok önemli, anlamlı ve güzel bir sergi çünkü Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri Türkiye, dinlerin ortak yaşam toprağı konumunda olmuştur.

Özellikle çağdaş sanatla uğraşan sanatçıların böyle bir mesaj ve insiyatifle bu sergiye katılmaları çok daha etkili oluyor. Eserlerin hepsi üstün yeteneklerin sergilendiği eserler."

- "İslam'ın tüm insanlara açık bir din olması sergiye katılmamızda etkili oldu"