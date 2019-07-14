HABER

Roma'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" belgeseli Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde gösterildi - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "Türk halkı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu o gece tüm dünyaya gösterdi"

MADRİD (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da "The Network" belgeseli gösterilerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzü anlatıldı.

Roma Yunus Emre Enstitüsü'nün binasındaki belgesel gösterimi öncesinde konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordu içine sızdırılmış mensuplarınca girişilen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün "Türkiye'nin bir gecede maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliği taşıdığını" söyledi.

Büyükelçi Esenli, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük payın Türk halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Türk halkı, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu o gece tüm dünyaya gösterdi." dedi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen "The Network" belgeselini, İtalya'daki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Gösterimle ilgili bilgi veren Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkilileri, FETÖ'nün gerçek yüzünün İtalyanlara en iyi şekilde anlatılması için etkinliklerin devam ettiğine vurgu yaptı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandıBakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı
632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İtalya roma Roma Yunus Emre Enstitüsü The Network belgeseli Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk: Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı

Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.