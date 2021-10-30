Roma'da G20 Zirvesi İlk Gününde

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin oluşturduğu G20 grubunun liderleri iki gün sürecek zirve için İtalya’nın başkenti Roma’da biraraya geldi.

Küresel toparlanma sürecinin ele alınacağı zirvenin başlıca konuları yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları ve aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşması olacak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi zirveye katılmak üzere Roma’ya gelen liderleri karşıladı. Zirve, grubun pandeminin başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk yüz yüze buluşma.

‘The Cloud’ (Bulut) adı verilen konferans salonunda zirvenin açılış konuşmasını yapan İtalyan Başbakanı Mario Draghi, “Pandemiden iklim değişikliğine, adil ve eşitlikçi vergilendirmeye varana kadar” dünyanın gündemindeki başlıca konularda çözüm arayışında “tek başına davranmanın bir seçenek olmadığını” söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Corona virüsü pandemisi nedeniyle, zirveye katılmak üzere Roma’ya gitmeyi tercih etmeyen liderler arasında.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Roma ve İklim Zirvesi’nin yapılacağı Glasgow’daki görüşmelerin zor geçeceğini kabul etti ancak cesur adımlar atılmadığı takdirde “dünya medeniyetinin eski Roma İmparatorluğu gibi hızla çöküp, yeni bir Karanlık Çağ’ı getireceği” uyarısında bulundu.

Zirveye yüz yüze katılmayan ancak video mesaj yollayan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum kullanım listesine kabul ettiği Corona virüsü aşılarının karşılıklı olarak tanınması ve bu aşılara eşit muamele gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre Xi, “Çin, gelişmekte olan ülkelerde COVID-19 aşılarına erişimi güçlendirmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır” dedi.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, iklim kriziyle mücadele için hazırlanan taslak bildiri, büyük ülkelerin yönetimlerinin, birçok çevreci aktivist ve uzmanın dile getirdiği düzeyde radikal adımlar atmayacağını gösteriyor.

Ancak zirvede masaya yatırılacak olan, büyük uluslararası şirketlere asgari vergi mükellefiyeti uygulamasıyla ilgili anlaşmanın onaylanması bekleniyor.

Pandemide yaşanan küresel sağlık krizinin beraberinde gelen ekonomik daralmadan kurtulma planları da zirvede görüşülecek. Liderlerin, dünya nüfusunun yüzde 70’ini 2022 yılının ortasına kadar Corona virüsü aşısı olmasını hedefleyen bir anlaşmaya varması hedefleniyor.

Üst düzey Amerikalı bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı endişeler karşısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, başta Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere, büyük enerji üreticisi ülkelerin yönetimlerinden, üretimi arttırmalarını talep etmesi bekleniyor.

Biden ile Erdoğan arasında sıcak tokalaşma

Konferans boyunca liderler arasında ikili görüşmeler de düzenlenmesi bekleniyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında da zirvenin ilk gününde İran’la ilgili olarak dörtlü bir görüşme trafiği yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın da Roma’da ikili bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu bir süredir gündemdeydi. Ancak daha sonra, Biden ile görüşmenin Roma yerine Glasgow’da, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde yapılacağı Beyaz Saray tarafından da doğrulandı.

Diğer taraftan, bugün The Cloud konferans merkezinde G20 zirvesi katılımcılarının aile fotoğrafı çekimi öncesinde Biden’ın Erdoğan’la kısa bir diyalog kurduğu gözlemlendi. İki liderin tokalaşma anları da kameralara yansıdı.

Roma’da zirve nedeniyle 6 bin polis ve 500 asker görevlendirilirken, konferansı protesto için iki gösteri düzenleniyor. Ancak İtalyan güvenlik yetkilileri, izin verilen iki protesto eyleminin zirvenin düzenlendiği merkezden uzak bir noktada gerçekleşeceğinin altını çizdi.

