HABER

Roma’da göçmenlerin bulunduğu bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

İtalya’nın başkenti Roma’da göçmenlerin ve evsizlerin yaşadığı bir bina polis tarafından tahliye edildi.İtalyan polisi Roma’da göçmenlerin ve evsizlerin yasa dışı olarak yaşadığı eski bir okul binasını boşalttı.

İtalya’nın başkenti Roma’da göçmenlerin ve evsizlerin yaşadığı bir bina polis tarafından tahliye edildi.
İtalyan polisi Roma’da göçmenlerin ve evsizlerin yasa dışı olarak yaşadığı eski bir okul binasını boşalttı. Binada yaşayanlar, polisin binaya girmesini engellemek için eşyalardan bariyer oluşturup ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri tarafından alevler söndürülerek tahliye işlemi sürdürüldü.
İtalya’nın ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle eleştirilen İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın terkedilmiş binaları yasa dışı yollarla işgal eden hiç kimseye tolerans göstermeyeceğini belirterek, yapının tehlikeli olduğunu, orada yaşayan kadın ve çocukları tehlikeye attığını ifade etti.
Belediye yetkilileri tarafından tahliye işleminin ardından yapılan açıklamada, binadan çıkarılan yaklaşık 200 kişiye alternatif konut sağlandığı ifade edildi.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Kene tarafından ısırılan genç kadın öldüKene tarafından ısırılan genç kadın öldü
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandıÇaldığı motosikletle gezerken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.