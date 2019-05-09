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Roma'da Romanlara yönelik ırkçı saldırılara Papa'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'da sosyal barınma merkezine götürülen bir grup Roman'a ve düzensiz göçmenlere karşı günlerdir yapılan ırkçı saldırılara Papa Franciscus tepki gösterdi - Vatikan'da yaklaşık 500 Roman'ı bir ayinde ağırlayan Papa Franciscus: - "Gazetelerdeki bazı haberlerden muzdaribim. Bu medeniyet değil, medeniyet sevgidir" - Eşi ve 12 çocuğuyla normal bir yaşam hayaliyle Saraybosna'dan Roma'ya gelen Imer: - "Müslüman'ız ama bizi anladığı için Papa'ya teşekkür ediyoruz"

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da sosyal barınma merkezine götürülen bir grup Roman'a ve düzensiz göçmenlere karşı günlerdir yapılan ırkçı saldırılara Papa Franciscus tepki gösterdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Roma'da aşırı sağ görüşlü gruplar tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Romanları Vatikan'da ağırladı.

Vatikan'da yapılan ayinde konuşan Papa, "Sizler için dua ediyorum, sizlere kendimi yakın hissediyorum ve gazetelerde kötü bir şey okuduğumda gerçeği söylemek gerekirse acı çekiyorum. Gazetelerdeki bazı haberlerden muzdaribim. Bu medeniyet değil, medeniyet sevgidir." dedi.

Romanlara yönelik sözlü ırkçı saldırılarda "ikinci sınıf vatandaş" ifadesinin kullanılmasını eleştiren Papa, "İkinci sınıf vatandaş başkalarını dışlayan kişidir. Çünkü bunlar, insanları nasıl kucaklayacaklarını bilmiyor. Asıl yol, kardeşlik ve kapımızı herkese açık tutma yoludur." şeklinde konuştu.

- Irkçı saldırılara maruz kalan Saraybosnalı Müslüman aile Papa'ya teşekkür etti

Diğer yandan Papa Franciscus, eşi ve 12 çocuğuyla birlikte Roma'ya gelen ve kendilerine tahsis edilen evin olduğu mahallede ırkçı saldırılara maruz kalan Saraybosnalı bir aileyi özel olarak kabul etti.

Papa'nın daveti üzerine, eşi ve 12 çocuğuyla birlikte Vatikan'a gelen Imer adlı Saraybosnalı ailenin babası, İtalyan gazetecilere verdiği demeçte, "Müslüman'ız ama bizi anladığı için Papa'ya teşekkür ediyoruz. Benim için hepimiz aynıyız." dedi. Imer, "herkes gibi normal bir hayat yaşama rüyasıyla İtalya'ya geldiklerini ancak şimdiye kadar Roma'da 3 sosyal barınma kampına gönderildiklerini" anlattı.

Söz konusu Saraybosnalı aileyi dün ziyaret eden Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bir grup mahalleli tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Raggi, polisin koruması altında bölgeden ayrılabilmişti.

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