Roma’da Türkolog Anna Masala anıldı

Aktaş, "Masala, bilimsel ve kültürel ilişkiler anlamında Türk ve İtalyan halklarını yakınlaştıran, Türk kültürünü en iyi, en doğru şekilde tanıtmaya çalışan akademisyenlerden biri. Bizim için onursal vatandaşımız. Kendisine Türk kültür ve edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Masala hepimizin idolüydü"

Masala’dan ilham aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Prinzivalli ise "Anna Masala, hepimizin idolü olan bir insan. Sadece Türkoloji alanında yaptığı çalışmalarla değil, aynı zamanda kültürü ve akademik duruşuyla hepimizin örnek aldığı bir profesör." diye konuştu.

Tarihçi Doç. Dr. Grassi de Masala’nın büyük bir kültür insanı olduğunu vurgulayarak, "Masala, hayatını Türkiye’ye, Türk kültürüne, Türkolojiye adadı. Masala, büyük bir entellektüel ve aydındı. Bunu göstermek için burada Masala’nın yazdığı üç şiiri okudum. Bunlardan biri İspanyol şehri Cordoba, diğeri kız kardeşi Maria adına yazılmış şiirlerdi. Üçüncüsü ise Masala’nın İstanbul’a atfen yazdığı bir şiirdi. O şiir de şöyle sonlanıyor; 'Niçin sadece seni unutamıyorum İstanbul?' Bence bu üçüncü şiir Anna Masala’nın entellektüel serüvenini simgeliyor." ifadelerini kullandı.

- "Masala, bana başka bir dünyanın kapılarını açtı"

Masala’nın kız kardeşi Maria Masala ise ünlü Türkolog hakkında şöyle konuştu:

"Onun sayesinde Türkçe öğrendim, Türk folkloruna ilgi duydum. Türk halk hekimliği üzerine bir kitap yayımladım. Onun sayesinde Türk kültürünü, Türk halkını çok yakından tanıdım. Bundan çok büyük memnuniyet duyuyorum çünkü bana başka bir dünya açtı. Onun Türkiye’ye olan ilgi ve sevgisini çok yakından gördüm. Türk halkı da onu çok sevdi ve karşılıklı büyük bir sevgi, anlayış ve dostluk meydana geldi. Onun Türk kültürüne ve halkına olan sevgisini ve adanmışlığını ileri götürmek için çeşitli çalışmalar yapmak istiyorum. Tamamladığı ama yayımlanmamış eserlerini yayımlamak, Türkiye’den topladığı obje ve materyalleri de bir sergi veya müze aracılığıyla ilgili kitleye sunmak istiyorum."