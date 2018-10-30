Roma’da Türkolog Anna Masala anıldı

İtalya’nın başkenti Roma’daki La Sapienza Üniversitesi'nde Roma Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) iş birliğiyle, ünlü Türkolog Ord. Prof. Dr. Anna Masala’yı anma etkinliği düzenlendi.
YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, La Sapienza Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakültesi Tarih, Kültür ve Dinler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emanuela Prinzivalli ile tarihçi Doç. Dr. Fabio Grassi etkinlikte konuştu.
Aktaş, Masala’nın hayatı ve çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.
Tarihçi Grassi ise Masala’nın yazdığı Türkçe şiirlerinden bazılarını okudu.
Prof. Dr. Prinzivalli de Masala’nın Türkçeden İtalyancaya çevirdiği Mevlana, Yunus Emre, Nazım Hikmet ve Gülten Akın’a ait birer şiiri seslendirdi.
- "Masala, bizim onursal vatandaşımızdı"
Etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Aktaş, Masala’nın Türkoloji alanında özellikle İtalya’da olmak üzere dünya çapında otorite sayılan büyük bir akademisyen olduğunu söyledi.
Aktaş, "Masala, bilimsel ve kültürel ilişkiler anlamında Türk ve İtalyan halklarını yakınlaştıran, Türk kültürünü en iyi, en doğru şekilde tanıtmaya çalışan akademisyenlerden biri. Bizim için onursal vatandaşımız. Kendisine Türk kültür ve edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
- "Masala hepimizin idolüydü"
Masala’dan ilham aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Prinzivalli ise "Anna Masala, hepimizin idolü olan bir insan. Sadece Türkoloji alanında yaptığı çalışmalarla değil, aynı zamanda kültürü ve akademik duruşuyla hepimizin örnek aldığı bir profesör." diye konuştu.
Tarihçi Doç. Dr. Grassi de Masala’nın büyük bir kültür insanı olduğunu vurgulayarak, "Masala, hayatını Türkiye’ye, Türk kültürüne, Türkolojiye adadı. Masala, büyük bir entellektüel ve aydındı. Bunu göstermek için burada Masala’nın yazdığı üç şiiri okudum. Bunlardan biri İspanyol şehri Cordoba, diğeri kız kardeşi Maria adına yazılmış şiirlerdi. Üçüncüsü ise Masala’nın İstanbul’a atfen yazdığı bir şiirdi. O şiir de şöyle sonlanıyor; 'Niçin sadece seni unutamıyorum İstanbul?' Bence bu üçüncü şiir Anna Masala’nın entellektüel serüvenini simgeliyor." ifadelerini kullandı.
- "Masala, bana başka bir dünyanın kapılarını açtı"
Masala’nın kız kardeşi Maria Masala ise ünlü Türkolog hakkında şöyle konuştu:
"Onun sayesinde Türkçe öğrendim, Türk folkloruna ilgi duydum. Türk halk hekimliği üzerine bir kitap yayımladım. Onun sayesinde Türk kültürünü, Türk halkını çok yakından tanıdım. Bundan çok büyük memnuniyet duyuyorum çünkü bana başka bir dünya açtı. Onun Türkiye’ye olan ilgi ve sevgisini çok yakından gördüm. Türk halkı da onu çok sevdi ve karşılıklı büyük bir sevgi, anlayış ve dostluk meydana geldi. Onun Türk kültürüne ve halkına olan sevgisini ve adanmışlığını ileri götürmek için çeşitli çalışmalar yapmak istiyorum. Tamamladığı ama yayımlanmamış eserlerini yayımlamak, Türkiye’den topladığı obje ve materyalleri de bir sergi veya müze aracılığıyla ilgili kitleye sunmak istiyorum."
Masala ile yıllarca aynı odada çalışan iş arkadaşı Hristiyan Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maria Pia Ciccarese de Masala’nın sadece akademik bakımdan değil kalben de Türk kültürüne büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu dile getirdi.
Masala’nın kendisine sık sık Türklerle ilgili anılarını anlattığını belirten Ciccarese, "Onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.
1934 yılında İtalya'da dünyaya gelen ünlü Türkolog Masala, hayatı boyunca Türk edebiyatı ve şiirleri üzerine sayısız kitap ve makale yayımladı. Çok sayıda Türkçe şiiri İtalyancaya çeviren Masala, kendisi de Türkçe şiirler kaleme aldı. Türkiye’deki anılarını "Türkiye'ye Aşk Mektuplarım" adlı bir kitapta toplayan Masala’nın diğer eserleri arasında "Yunus Emre", "Oğuz Kaan Destanı", "Feyzi Halıcı Şiirlerinden Seçmeler", "Poesia Turca Moderna (Modern Türk Şiiri)" ve "Türk Halk Aşıkları" gibi kitaplar bulunuyor. Masala, 2015 yılında hayatını kaybetti.