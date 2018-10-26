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Roma'da "Uşaklı Höyük’teki Son Bulgular" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

Floransa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Anadolu’daki İtalyan Arkeolojik Misyonu Başkanı Prof. Dr. Stefania Mazzoni, Roma Yunus Emre Enstitüsünde "Uşaklı Höyük’teki Son Bulgular" başlıklı konferans verdi - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia: - "Arkeoloji alanındaki Türk-İtalyan iş birliği geçmişe dayanıyor. Türkiye’de halen 7 arkeolojik kazı, Türk-İtalyan iş birliğinde gerçekleştiriliyor"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Uşaklı Höyük’teki Son Bulgular" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, Roma YEE’nin iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte, Floransa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Anadolu’daki İtalyan Arkeolojik Misyonu Başkanı Prof. Dr. Stefania Mazzoni sunum yaptı.

Konferansın öncesi Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia, Türkiye’deki sit ve arkeolojik kazı alanları ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Ardından Türkiye’deki tarihi yerleri konu alan videonun gösterildiği etkinlikte, Mazzoni "Uşaklı Höyük’teki Son Bulgular" başlıklı konferans verdi.

Sunumunun ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mazzoni, Uşaklı Höyük’ün, Hitit dönemine denk gelen milattan önce 3. milenyuma kadar uzanan bir yerleşim tarihi olduğunu söyledi.

Hititlerin başkenti Hattuşaş’a çok yakın olan, Yozgat sınırları içinde bulunan Uşaklı Höyük’ün, o dönemde kutsal bir bölge sayıldığını ve burada tapınaklar bulunduğunu anlatan Mazzoni, höyükte yürütülen kazılar sonucunda, biri aşağı kentteki bir tapınak, diğeri ise akropoldeki bir saray olmak üzere iki anıtsal Hitit yapısının bölümlerinin ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Bu iki ana yapı üzerindeki araştırma ve incelemelerini sürdürdüklerini belirten Mazzoni, bölgedeki kazı çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
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- "Arkeoloji alanındaki Türk-İtalyan iş birliğinin uzun bir geçmişi var"

Roncaglia da etkinliğin, Türkiye’de arkeolojik misyonu bulunan İtalyan arkeologların gerçekleştireceği konuşmalar dizisinin birincisi olduğunu dile getirdi.

Bütün arkeolojik kazıların, Türkiye’nin izni dahilinde yapıldığını vurgulayan Roncaglia, şöyle konuştu:

"Arkeoloji alanındaki Türk-İtalyan iş birliği çok geçmiş yıllara dayanıyor. Türkiye’de 7 arkeolojik kazı, Türk-İtalyan iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Biz de bu iş birliğini göstermek amacıyla Türkiye’de bu görevi yürüten, arkeoloji alanında çalışan, meslektaşları bir araya getiren, Türk, İtalyan ve yerel yönetimlerle birlikte olan bu ekiplere yaptıkları çalışmaları İtalya’da anlatma fırsatı vermek istedik."

Floransa, Bologna, La Sapienza ve Lecce gibi çeşitli üniversitelerden profesörlerin her ay düzenlenecek konferanslarla kazı çalışmalarını anlatacaklarını dile getiren Roncaglia, gelecek etkinliklerde, Mersin’deki Yumuktepe ile Elaiussa Sebaste, Niğde’deki Kınık Höyük, Malatya’daki Arslantepe, Gaziantep’teki Karkamış ve Denizli’deki Hierapolis’teki kazı çalışmaları hakkında İtalyan kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

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