Roma'dan ABD'ye Uçuşlarda Havalimanında COVID-19 Testi Yapılacak

İtalya’nın başkenti Roma’daki Fiumicino Havalimanı’ndan United, Delta ve Alitalia havayollarıyla Amerika’ya uçacak olan kişilere COVID-19 testi yapılacak. Roma havalimanı atlantik ötesi uçuşlar önce COVID testinin yapıldığı ilk havalimanı olacak.

Aralık ayıyla birlikte başlayacak uygulamayla, Fiumicino Havalimanı’ndan New York’ta JFK ve Newark havalimanları ve Atlanta Havalimanı’na uçacak yolculara COVID-19 testi yapılacak. Yolcuların uçuştan 48 saat önce ve havalimanında test yaptırmış olmaları gerekecek.

Delta Havayolları Başkanı Steve Sear konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Özenle hazırlanmış COVID-19 protokolleri, uluslararası seyahat güvenliğinin sağlanması adına aşı yaygınlaşana kadar olabilecek en iyi yol” ifadesini kullandı.

Roma’daki Fuimicino Havalimanı, salgın nedeniyle rekor düzeyde yolcu düşüşü yaşayan havalimanlarından biri oldu. Eylül ayından İtalyan havayolu şirketi Alitalia, Roma’dan Milano’ya yapılan uçuşlarda COVID-19 testi uygulamasınıa yapmaya başlamıştı.

İtalyan hükümetinin havalimanında test uygulamasıyla birlikte Amerika’yla beraber Roma’dan Almanya’nın Frankfurt ve Münih şehirlerine yönelik uçuşlara da izin vermesi bekleniyor.

