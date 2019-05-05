Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

İki arkadaş, güzergahları boyunca bir araya geldikleri insanlara "engelsiz yaşama" dair bilgilendirici konuşmalar yapıyor.

Bugüne kadar 3 bin kilometrelik yolu aşarak Düzce'ye ulaşan İtalyan ikili, yolculukları esnasında kendilerini görenler tarafından misafir edilerek barınma ihtiyaçlarını gideriyor.

Michele Giuliano ve engelli bireylere ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla bisikletle yolculuk yapma konusunda ikna ettiği görme engelli arkadaşı Davide Valacchi, 2 ay önce tandeme binerek Pekin'e gitmek üzere Roma'dan yola çıktı.

Giuliano, farklı ülkelerden insanlara birliktelik mesajı vermek, bunu yaparken de görme engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak istediğini 28 yaşındaki Davide Valacchi'ye anlattı.

Asıl mesleği aşçılık olan 37 yaşındaki Michele Giuliano, engelli bireylere ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla bir proje geliştirdi.

ÖMER ÜRER - İtalya'nın başkenti Roma'dan 2 ay önce engelsiz yaşama dikkati çekmek için tandemle (iki kişilik bisiklet) yola çıkan ve şu ana kadar 3 bin kilometre pedal çeviren biri görme engelli iki İtalyan arkadaş, Pekin'e ulaşmayı amaçlıyor.

- "Bisiklete binmek hayatımı değiştirdi"

Davide Valacchi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuklarının 2 ay önce Roma'dan başladığını ve bugüne kadar 3 bin kilometre boyunca pedal çevirdiklerini söyledi.

Yolculuğun, uzun ve yorucu ama düşündüklerinden daha güzel geçtiğini belirten Valacchi, şöyle devam etti:

"Yolculuğumuz 2 ay önce Roma'dan başladı. Bugüne kadar 3 bin kilometre pedal çevirdik. Hedefimiz Pekin'e ulaşmak. Amacımız farklı ülkelerden insanlara birliktelik mesajı aşılamak. Bunu yaparken görme engellilerin yaşam kalitesini de artırmak istiyoruz."

Valacchi, bisiklete bindiği günden itibaren yaşam kalitesinin değiştiğini dile getirerek, "Bisiklete binmek hayatımı değiştirdi. Ben de bu ulaşım biçimini her ülkede görme engelliler için yaygınlaştırmak istiyorum. Yolumuz uzun. Bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

- "Arkadaşıma yardım ederek engelleri aşmasını sağlıyorum"

Michele Giuliano da arkadaşını bisikletle yolculuk konusunda güçlükle ikna ettiğini anlatarak, "Arkadaşım Davide'yi ikna etmem biraz zaman aldı ama ben her türlü bu yolculuğu yapmaya kararlıydım. Profesyonel bisikletçi değiliz ama her gün elimizden geldiğince sürüyoruz." dedi.

Yolculukla engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Giuliano, "Bu yolculukta arkadaşımın bir mesajı var. Ona bu mesajı yaymasında yardımcı oluyorum. Yardım ederek onun engellerini aşmasını sağlıyorum. Bir haftadır Türkiye'deyiz. Çok yorulduk. İnanılmaz zor, Bolu Dağı'nı aşıyoruz. Şansımıza güzel, güneşli bir hava var." diye konuştu.

