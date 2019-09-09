Romalılar acılarını şiirlerle mezar taşlarına kazımış

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazılarda bulunan mezar taşlarında, Roma dönemindeki genç ölümlerinde çekilen acıları ve dökülen gözyaşlarını anlatan şiirlere rastlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ve alan araştırması çalışmaları devam ediyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Vekili Dr. Ahmet Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki bölgede daha önce Alman arkeologların kazı yaptığını, 8 yıldır da Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerden Türk arkeologlar ve uzmanların burada kazı çalışması yürüttüğünü belirtti.

Kazılarda çıkarılan mezar taşlarının envanterini oluşturarak katalog çalışması yaptıklarını belirten Türkan, "2016 yılından beri öğretim görevlisi Zerrin Erdinç ile Aizanoi Antik Kenti ve çevresindeki mezar taşlarını kayıt altına alarak katalog çalışmalarını yürütüyoruz. Büyük kısmını da daha iyi korunması ve sergilenmesi amacıyla Zeus Tapınağı'nın bulunduğu bölgeye getiriyoruz. Bugüne kadar tespit ettiğimiz 500 mezar taşının envanterini çıkardık." dedi.