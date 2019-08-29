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Romalıların olimpiyatlara hazırlandığı köprü onarılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da Roma döneminde yapılan, gençlerin olimpiyatlara hazırlanmak için koşu parkuru olarak kullandığı Kemerdere köprüsünün turizme kazandırılma çalışmalarına başlandı.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da Roma döneminde yapılan, gençlerin olimpiyatlara hazırlanmak için koşu parkuru olarak kullandığı Kemerdere köprüsünün turizme kazandırılma çalışmalarına başlandı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Romalıların olimpiyatlara hazırlanmak için kullandığı Kemerdere köprüsünün restorasyonu çalışmaları 4 ay sürecek, sonrasında turizme açılacak" dedi. İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü büyük kaya parçalarından yapılan ve ayağında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşını anlatan silik kabartma bulunan köprüde restorasyon çalışmaları başladı. Kemerdere Köprüsü, Anadolu’nun tek yol anıtı olan Kuşkayası yol anıtının devamı niteliğindeki Roma dönemi yapılan önemli eserler arasında yer alıyor. Zaman zaman defineciler tarafından talan edilen köprünün restorasyonu ve temizlik çalışmaları 1 hafta önce başladı. Tarihi köprünün ihalesini ise Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yaptı. Çalışmalarda köprünün ana gövdesindeki taşlar tek tek işaretlenerek, yeniden yerine yerleştiriliyor. Ana köprü gövdesindeki büyük taşlar ile köprünün yan tarafındaki ana kabartmaların olduğu bölümde de çalışmalar yapılacak. Öte yandan Romalılar tarafından su getirmek için pişmiş topraktan yapılan su boruları da gün yüzüne çıkartıldı. Çalışmaların 4 ay sonra tamamlanarak, turizme açılacağı bildirildi. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Burası Roma döneminde yapılan tarihi bir köprüdür. Amasra ilçemize gelen misafirlerimizin görmediği orman içerisinde bir köprüdür. Bartın-Amasra yolunun her alt tarafında bulunan antik ve tarihi değeri çok olan bir köprüdür. Buranın kalıntıları zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutmaya başlamıştı. Sonrasında Karayolları tarafından ihale edilerek, restorasyon çalışmaları başladı. Bu köprünün bir özelliği de Roma döneminde olimpiyatlara hazırlanan gençlerin antrenman yaptığı bir alandır. Hatta geçmiş dönemlerde Amasra’da olimpiyatlarda başarı elde eden bir gencimizin tarihi belgesi de Amasra Müzesinde bulunuyor. Köprünün restorasyon çalışmaları 1 hafta önce başladı. 4 ay içinde bitirilecek, ancak turistlerimizin gezmesi için önümüzdeki sezona hazır hale gelecek. Bütün misafirlerimizi Kemerdere köprüsünü ziyarete bekliyoruz" dedi.

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