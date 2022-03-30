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Roman Abramovich kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Roman Abramovich serveti ne kadar?

30.03.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roman Abramovich kimdir? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde yer alan ünlü Rus oligark merak konusu oldu. Bu kapsamda Roman Abramovich kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Roman Abramovich serveti ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Roman Abramovich kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Roman Abramovich serveti ne kadar?

Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde yer alan isimlerden biriydi. Abramovich’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arkadaş bir oldukları biliniyor. Peki Roman Abramovich kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Roman Abramovich serveti ne kadar? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ROMAN ABRAMOVİCH KİMDİR?

Roman Abramoviç ya da tam adıyla Roman Arkadyeviç Abramoviç 24 Ekim 1966 tarihinde dünyaya geldi. Yahudi asıllı olan Abramoviç oligark ve politikacıdır.

Chelsea FC'nin sahibi olmasıyla da tanınan Abramoviç, Dünyanın en zengin 120. kişisi olarak biliniyor.

ROMAN ABRAMOVİCH SERVETİ NE KADAR?

Rus oligark Roman Abramovich, 13 milyar dolarlık devasa serveti, mega yatları, lüks malikaneleri ve şaşaalı hayat tarzıyla gündem olmayı sürdürse de Abramovich'in İngiltere'de hileli bir şekilde elde ettiği öne sürülen mal varlıkları donduruldu ve İngiltere'de seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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