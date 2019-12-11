HABER

Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 08:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2'inci Aşama Eylem Planı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecek

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2'inci Aşama Eylem Planı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eylem planıyla Romanlara yönelik eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler yeniden düzenlenecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, 2016- 2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nin 2'inci Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanarak, ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacağı belirtildi. Genelgede, "Mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile 1'inci Aşama Eylem Planı'nda, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ile sosyal hizmet ve sosyal yardımlara ulaşmalarına yönelik amaçlar belirlenmişti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecekRoman açılımında ikinci aşamaya geçilecek
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.