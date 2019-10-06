Resmi nikahı olmayan Roman vatandaşların sorunlar yaşadığını ifade eden Çokyaşar, "Erken evlilikler yapılıyor, resmi nikah kıyılmıyor. Bu da beraberinde bir sürü sorunu getiriyor. Böyle olunca çocuklar devletin imkanlarından yararlanamıyor." açıklamasını yaptı.

Romanların en büyük sorununun eğitim ve istihdam olduğunu söyleyen Çokyaşar, "Romanların vatandaşlık hukukundan faydalanamamasının nedenlerinden biri eğitimsizliktir. Eğitimsiz vatandaşlarımız devletin sunduğu imkanlara ulaşmayı bilmiyor." diye konuştu.

Çokyaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan ve 2021'e kadar devam etmesi planlanan "Roman açılımı" çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FIRAT TAŞDEMİR - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, 2021'e kadar devam edecek "Roman Stratejik Eylem Planı" kapsamında önemli projeler hazırlandığını belirterek, "Roman açılımı elbette faydalı oldu. Bugün çok rahat şekilde programlar yapıyorsak Roman açılımının meyvelerini almaya başladık demektir. Eskiden böyle rahat hareket edemezdik." dedi.

Çokyaşar, Roman mahallelerinde iskan sorunu da yaşandığını, devletin acil şekilde derme çatma binaları tespit etmesi ve barınmayla ilgili sorunları gidermesi gerektiğini kaydetti.

- "Ötekileştirmekten kaynaklı sorunlar var"

Romanlara karşı geçmişten kaynaklı ön yargı bulunduğunu belirten Çokyaşar, 14 Haziran 1934'te yürürlüğe giren 2510 sayılı İskan Kanunu ile Romanların ötekileştirildiğini savundu.

"Romanların, çingenelerin iskan edilemeyeceği"ne ilişkin ibareler içeren bu kanun maddesinin, 2006'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kaldırıldığını anlatan Çokyaşar, "Bir bölgede bir sorun olduğu zaman Romanlar çok fazla töhmet altında kalıyordu. Şimdi artık öyle değil. Roman açılımı, bunları ortadan kaldıracak. İnşallah 10-15 yıl içinde her şey düzene kavuşur." ifadelerini kullandı.

- "Hepimiz aynı çatı altındayız"

Romanların topluma entegre edilmesinin kabul edilebilir olmadığını dile getiren Çokyaşar, "Herkesin birbirine bir adım yaklaşması gerekiyor. Hepimizin birbirimize entegre olmamız lazım. Sen beni sevmedikten sonra ben sana nasıl entegre olayım. Biz kültürümüzü yaşarız ancak hepimiz Türkiye'de aynı çatı altındayız." şeklinde konuştu.