Roman dernek başkanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu Sergen Yükçü (25), birlikte alkol aldığı arkadaşı S.G.(26) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan S.G., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki Yılancıburnu mevkiinde meydana geldi. Birlikte alkol alan Sergen Yükçü ile arkadaşı S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında S.G., cebinden çıkardığı bıçağı Yükçü'nün kalbine sapladı. Sergen Yükçü olay yerinde yaşamını yitirken, S.G. kaçtı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Yükçü'nün cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.G. polis tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Oğlu Sergen Yükçü'nün acı haberini alan Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, Yükçü ve S.G.'nin ailelerinin yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelebilecek olası bir gerginliğe karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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