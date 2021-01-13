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Roman dernekleri Erman Toroğlu hakkında adliyeye suç duyurusunda bulundu

13.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun Marius Sumudica’yı eleştirirken kullandığı ifadeler hakkında Balıkesir’in Roman Dernekleri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun kullandığı ifadeler hakkında roman dernekleri bir araya gelerek Balıkesir’in Edremit ilçesinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun Marius Sumudica’yı eleştirirken kullandığı ifadeler hakkında Balıkesir’in Roman Dernekleri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun kullandığı ifadeler hakkında roman dernekleri bir araya gelerek Balıkesir’in Edremit ilçesinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Edremit Adliyesi Binası önünde toplanan Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.
Konu hakkında konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “21. Yüzyıldayız. Ama ne yazık ki, hala 21. yüzyılda dahi insan haklarının, adaletin, eşitliğin, en temel hak olarak dünyada kabul edildiği bir yüzyılda bir çağda dahi, ne yazık ki ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı, aşağılamayı bir topluma ya da egemenlerin karşısında olan, onlar gibi yaşamayan. Onlar gibi düşünmeyen toplumlara karşı, dibine kadar yapıldığına ne yazık ki üzülerek tanık oluyoruz.
Bakın mesele sadece Erman Toroğlu’nun ağzından çıkan cümleler değil. Ama biz biliyoruz ki o cümleleri bu ülkede bazı kesimlerin, egemenlerin, hayatlarına içlerine sindirmişlerdir. Erman Toroğlu sadece bu zihniyetin bir vesilesi olmuştur. Açığa çıkartmıştır bu düşünceyi. Biz romanları bu ülkenin en güzel renklerinden biri olarak bildik ve tanıdık. Öyle kabul ettik. Romanlar bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır. Bugün barınma sorunu, eğitim sorunu, beslenme sorunu gibi en temel haklardan dahi yoksun olan bir toplumdur Romanlar.
Afrika toplumlarından çok daha geride yaşamaya mahkum edilmiş bir toplum. Ama bu ülkesini seven insanlar, bu toprağı seven insanlar, bayrağını sever insanlardır. Böyle de biliriz Romanları. Bu anlamda Romanlara karşı yapılan bu aşağılamayı reddediyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Roman dernekleri başkanları ile birlikte Edremit Adliyesi’nin önündeyiz. Bir suç duyurusunda bulunacaklar. Adaletin diliyorum ki bu dönem, hiç değilse bu davada yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
Roman Dernekleri adına bir açıklama yapan Oktay Sümertaş da, “9 Ocak akşamı sözde spor yorumcusu olan Erman Toroğlu’nun aşağılayıcı ve ırkçı söylemlerini Güney Marmara, Balıkesir ve körfez Roman dernekleri ve federasyonumuz olarak kınıyoruz” diye konuştu.
Basın açıklaması sonrasında dernek üyeleri Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı dilekçeleri ile suç duyurusunda bulundu.

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