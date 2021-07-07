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  4. Roman düğününde sahne alan Murat Övüç isyan etti! "Paramızı vermeyip tehdit ettiler"

Roman düğününde sahne alan Murat Övüç isyan etti! "Paramızı vermeyip tehdit ettiler"

07.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç, dün Bursa'da yapılan roman düğününde sahneye çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Övüç, düğünde parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini belirtti. Düğünün ardından karakola gidip şikayetçi olmak istediğini de dile getiren fenomen, "Hukuki bir işlem avukatınıza gidin diyerek bizi tıpış tıpış yolladılar" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen birçok kısıtlama kaldırıldı. Bunların başında da nişan ve düğün gibi etkinlikler geldi. Yasakların ardından bir roman düğününe katılan fenomen ve şarkıcı Murat Övüç, başına gelen talihsiz olayı Instagram'dan anlattı.

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"SAHNEYE ÇIKMAZSAN BURADAN CESEDİN ÇIKAR"

Dün akşam düğünde sahneye çıkan Övüç, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini anlattı. Instagram hesabından video paylaşarak yaşadıklarını anlatan fenomen, şunları söyledi: "Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler.

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Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler. Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."

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"KARAKOLDAN TIPIŞ TIPIŞ YOLLADILAR"

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklendiği cevabı alamadığını söyleyen Murat Övüç, "Sonra karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Murat Övüç
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu nedir abi ya nasıl tiplerle aynı havayı soluyoruz ya
hakkını sonuna kadar ara ve al.
İyi olmuş........

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