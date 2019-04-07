Roman gazetesi Romanların sesi olacak

Mersin’de Mart 2016’da Türkiye’nin ilk Roman radyosunun kurulmasının ardından Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, bu kez de ‘Romanların Sesi’ adıyla gazete çıkardı.

Türkiye’deki Roman vatandaşların sorunlarının kamuoyuna ve devlet kurumlarına daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurulmasını sağlamak amacıyla birçok çalışma yürüten Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED), Roman gazetesi çıkarttı. Üç yıl önce Türkiye’nin ilk Roman radyosu ’Radio Romano Vast’ı kurarak 3 dilde yaptığı yayınla Roman kültürünü, sorunlarını ve beklentilerini internet üzerinden dünyaya duyuran federasyon, Romanların medyadaki görünürlüğünü artırmak ve gerçek gündemleriyle medyada yer almak amacıyla gazete çıkarma misyonunu üstlendi.

AKROMFED Başkanı Ali Daylam, Ocak 2019’da ilk sayısı çıkan ve ilk etapta üç ayda bir yayınlanacak olan Romanların Sesi Gazetesi’nin öyküsünü İHA’ya anlattı. Federasyonun birçok konuda çalışma yürüttüğünü, son dönemde de Roman medyası konusunda çok önemli bir adım attıklarını belirten Daylam, hem Türkiye Romanları hem de dünya Romanları adına çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Türkiye’de Roman medyası olmamasından yola çıktıklarını ifade eden Daylam, “Romanların yerelde ve ulusalda şu andaki konjonktürünü hem medyayla hem de diğer kardeşlerimiz ve kamuoyuyla paylaşabilmek adına çok ciddi bir eksiklik vardı. Bu anlamda Roman radyosu artık internet üzerinden görüntülü bir radyo oldu. Bu da bir ilk. Ama Roman gazetesi hem Türkiye’de hem dünyada bir ilk oldu. Bunun ayrı bir heyecanı da var. Şimdi bunu daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Amacımız, sorunlarımızı doğru aktarmak ve görünür kılmak”

Hem radyonun hem de gazetenin Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen ‘Romanların Sesini Roman Topluluk Radyosu Aracılığıyla Güçlendirme Projesi’ ile başladığını dile getiren Daylam, Roman gazetesinin şu anda üç ayda bir çıktığını, daha sonra ayda bir çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Gazetenin sürdürülebilirliğini federasyonun üstleneceğini kaydeden Daylam, “Amacımız, Romanların eğitim, istihdam, barınma gibi sorunlarını medyaya doğru anlamda aktarmak ve görünür kılmak. Çünkü çok fazla görünür kılınamadığımız gibi medyada bazen maalesef çarpıtılarak da aktarılıyor. Burada böyle bir misyonumuz da olacak. Roman gazetesi ve Roman radyosunun amacı sorunları net ve birebir aktarmak; gerçek, somut beklentilerimizin dile getirilmesi. Bu çok önemli ve çok ayrı bir anlam da taşıyor. Çünkü Romanların sağlık, eğitim, barınma, istihdam ve siyasetteki yeri gibi pek çok problemi var. Türkiye’de yaklaşık 5-6 milyon Roman vatandaşı var ama siyaseten de çok önemli yerlerde değiliz. Parlamentoda sadece bir milletvekiliyle temsil ediliyoruz” diye konuştu.

Daylam, üstlendikleri misyonun önemini ise şöyle anlattı:

“Geçen hafta Mersin’de Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Roman medya çalışanları ile bir araya gelerek çok önemli bir çalıştay yaptık ve bir network ağı kurduk. AKROMFED, tüm dünyada Romanlarla ilgili yaşanan olumlu veya olumsuz tüm bilgileri kendi ağımızda toplayıp, bilgilendirme gibi bir misyon da üstlendi. Çok değerli buluyorum ve sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. İnşallah daha güçlü şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.”