Roman Havasında Mozart Senfonileri

Provadakilerin sayısı onu buluyor. Ama orkestra, alt grup üyeleriyle birlikte 35 kişi. Fakat büyük bir kısmı ekmek parası için başka işlere gittiklerinden dolayı, bu provaya katılamıyor. Gençler, şefleri olan Hamdi Akatay’a “hocam” diye sesleniyor. Akatay, bu mahallede yetişmiş ama daha sonra İstanbul’da müzik hayatına devam etmiş bir perküsyon ustası. VOA Türkçe’ye konuşan Akatay, beş yıl önce bir konser için geldiği İzmir’de mahallede oturan annesini ziyaret ettiği sırada bu gençlerle tanışmış.

Romanların yaşadığı Tenekeli Mahalle’de kahvedekiler televizyon ekranlarından maç izlerken, bir grup genç, kahvenin hemen bitişiğindeki alanda plastik sandalyelerine yerleşiyor. Müzik aletlerini kılıflarından çıkartan gençler, çaldıkları müzikle bir anda mahallenin havasını değiştiriyor. Çoğu konservatuarda okuyan bu gençler Tepecik Filarmoni Orkestrası’nın üyeleri. Orkestranın kurucusu ve şefi Hamdi Akatay öncülüğünde çaldıkları Mozart senfonileri maç izleyenlerin de dikkatini provaya çekiyor.

İzmir Tepecik’teki Tenekeli Mahalle’de Roman gençlerin kurduğu Filarmoni Orkestrası provalarını sokakta yapıyor. Beş yıl önce kurulan orkestra, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini Roman müziği ile yeniden yorumluyor. Orkestranın kurucusu olan perküsyon ustası Hamdi Akatay, sokakta prova yapmaktan kurtulmak için yetkililerden destek bekliyor.

Akatay, “Çocukları gelip benimle müzik yapmak istediklerini söylediler. Hepsini dinledim. Gerçekten çok yetenekliler. Zaten kafamda Gipsy Mozart (İlle de Mozart Olsun) projesi vardı. Bu projeyi onlarla yapmaya karar verdim” diyor.

Sokakta orkestra provası

Orkestra, beş yıldır Mozart’ın senfonilerini Roman müziğiyle yorumluyor. Akatay, “Burası 120 yıllık bir mahalle. Klasik müzik bu mahalleye beş yıl önce girdi. Biz Roman toplumunun içine klasik müziği soktuk. Dünya üzerinde böyle bir orkestranın örneği yok. Fakat açık havada prova yapıyoruz. Çünkü bir kapalı alanımız, bir çatımız yok. Umarım artık bize yetkililer elini uzatır da en azından kış kıyamette sokakta prova yapmayız. Böyle ne kadar sürdürebiliriz ki?” diyor.

Konservatuar üçüncü sınıf öğrencisi Eren Mert İlbey de beş senedir kendi çabalarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. Orkestranın klarnetçisi olan İlbey, “destek sağlansa, grup çok farklı noktalara gidebilir. Ama bizim arkadaşlığımız ve grubun uyumu devam ettiği sürece, orkestranın dağılacağını düşünmüyorum” diye konuşuyor.

Ekip, mahallelilerin alkışları arasında provayı sonlandırıyor. Bu alkışlar, orkestra üyelerinin yaklaşan kıştan duyduğu endişeyi bir ölçüde de olsa dağıtıyor.

