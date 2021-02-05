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Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar

05.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar

Antalya'da sıcak havayı görüp parklara akın edenler, koronavirüs önlemlerini ihlal edip, seyyar müzisyenlerin çaldığı roman havası eşliğinde göbek atıp oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bulaş ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle il genelinde mesire alanı, sahil bantları, park, yürüyüş yolları ve ören yerlerinde piknik yapılmasını 30 Kasım 2020 tarihinde yasaklamıştı. Bugün Muratpaşa ilçesinde denize sıfır noktadaki Falez 2 Parkı'na gelen kişiler, 22 derece olan hava sıcaklığında, park alanını adeta piknik alanına çevirdi.

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Bölgede gezen seyyar müzisyenlerin de dahil olduğu açık hava eğlencesinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları zaman zaman ihlal edildi.

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Taşınabilir sandalyelerini alan vatandaşlar, seyyar müzisyenlerin roman havaları eşliğinde göbek attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

DHA

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