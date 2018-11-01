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Roman vatandaşlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 00:33 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürü Deniz, Düzce İl Alay Komutanı Çetinkaya ve Düzce Belediye Başkanı Ay, roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Deniz, Çetinkaya ve Ay, emniyet ekipleri, zabıta ve jandarma ekipleriyle, yoğunlukla roman vatandaşların yaşadığı Ağa Mahallesi’ne gitti. Tüm ekipleri yanına alan heyet, mahalledeki kahvehanesine giderek vatandaşlarla sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vatandaşlara, "Baskına değil, sohbete geldik. Gençler, buralarda hayat nasıl gidiyor, ne yapabiliriz sizin için?" dedi.

Mahalledeki huzur, asayiş ve güvenlikle alakalı istekleri dinleyen heyet, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin daha sık olmasını istediklerini belirtti.

Heyet, daha sonra ekiplerle birlikte şehrin farklı noktalarındaki kahvehane ve parklarda incelemelerde bulundu.

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