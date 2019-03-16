"Burada yaklaşık 5 bine yaklaşık Roman vatandaşımız yaşıyor. Roman vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, onların kültürünü yaşayacakları, aynı örf ve adetlerini yaşayacakları yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Onlarla el birliği içerisinde mevcut yerlerinde dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz. Roman vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Kırklareli'nde Roman vatandaşlarımıza yakışır, içerisinde sosyal donatıların, okulların olduğu, müzik kültürünü yaşatacakları amfi tiyatroların, kültür merkezlerinin olduğu, Türkiye ve dünyaya örnek bir projeyi inşallah yapmayı istiyoruz."

Kurum, toplantının ardından yaptığı konuşmada, bugün Kırklareli'nin ihtiyaçlarını ve sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunduklarını söyledi.

KIRKLARELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Roman vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Kırklareli'nde Roman vatandaşlarımıza yakışır, içerisinde sosyal donatıların, okulların olduğu, müzik kültürünü yaşatacakları amfi tiyatroların, kültür merkezlerinin olduğu, Türkiye ve dünyaya örnek bir projeyi inşallah yapmayı istiyoruz." dedi.

Kurum, projenin 330 bin metrekarelik alanda gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakanlık olarak şehirlerdeki alt ve üst yapı sorunlarını çözüp, millet bahçeleriyle yaşam kalitelerini arttıracak birçok proje geliştirdiklerini aktaran Kurum, 2023 yılına kadar düzenli depolama ve atık su arıtma tesisi anlamında Türkiye nüfusunun tamamına hizmet verecek tesisleri yapmak istediklerini anlattı.

2002 yılında Kırklareli'nde düzenli depolama ve atık su arıtma tesislerinin bulunmadığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün baktığınızda yaklaşık 300 nüfusa biz düzenli depolama hizmeti veriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 95'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 13 tesis yaptık. Bu tesislerde çevremizi ve doğamızı korumak suretiyle inşallah gelecek nesillere bırakacağımız çok daha iyi şehirler ve ilçeler yapma dileğiyle bu projelerimizi yaptık, bitirdik. Kalan yüzde 5'lik kısmı da hızlı bir şekilde yapmak suretiyle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Ergene Nehri'nin kirliliğini azaltmak için başlatılan proje çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.