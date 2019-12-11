Roman vekiller birbirine girdi! 'Ancak buna mı layık görüyorsunuz?'

Genel Kurul'da devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Purçu, Romanların görmezden gelindiğini, kayıt dışı yaşadıklarını, yüzde 96'sının kayıt dışı işlerde çalıştığını öne sürdü.

Purçu, "Kayıtlarda bile yokuz arkadaşlar, yazıklar olsun. Hükümetin bu planlarına, projelerine yazıklar olsun. Romanlara borcunuz var, yapacaksınız. Bu bütçede Romanlar yok, fakirler, garibanlar, işçiler, emekliler, memurlar yok, zenginler var. Bakın, bütçede benim partim ilk bütçe günü bana konuşma sırası verdi. Oradaki milletvekiline konuşma sırası bile vermiyorsunuz, yazıklar olsun. Romanlara değer verin biraz" diye konuştu.

'ROMANLARI TEMİZLİĞE Mİ LAYIK GÖRÜYORSUNUZ?'

Purçu, binlerce yıldan beri Türkiye'de yaşayan Romanların, devlet kadrolarında yanızca temizlik işlerine layık görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bakın, Roman strateji planına göre 2 yıl önce Romanlardan 30 üniversite mezunu var. Hükümet onları geçici işe aldı, onları da 2 yıl sonra işten çıkardınız. Geçen gün telefon etmişsiniz, 'Temizlikçi olarak Romanların üniversite mezunlarını alalım' demişsiniz. Üniversite mezunu Romanları sadece temizliğe mi layık görüyorsunuz? Sizin anlayışınız bu işte. Bakın, sarayın günlük 5 milyar lira masrafı var. Bir aylığını şu Romanlara ayırın, 150 milyar yapıyor. Biz konut yapalım bari, çadırda yaşamasınlar. Size önerim bu olsun."