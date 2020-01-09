HABER
  4. RomanFest kapılarını açtı

RomanFest kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ilki düzenlenen RomanFest başladı.Tekirdağ 59 Roman Dernekleri Federasyonu ve Saray Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde Roman camiasının sevilen yüzü Kobra Murat ve kısa sürede fenomen haline gelen Yaşar Dede sahne aldı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ilki düzenlenen RomanFest başladı.
Tekirdağ 59 Roman Dernekleri Federasyonu ve Saray Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde Roman camiasının sevilen yüzü Kobra Murat ve kısa sürede fenomen haline gelen Yaşar Dede sahne aldı. Civar ilçelerden de katılımın olduğu festival, 17 Ocak tarihine kadar sürecek. Festival kapsamında ilk kez sahneye çıkan Saray Belediyesi Roman Halk Dansları Topluluğu “Saray Şugar”, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserler dizisinin ikinci ayağında 13 Ocak Pazartesi günü Cihan Serez ve İzmirli Taylan sevenleriyle buluşacak. Dokuz gün sürecek festivalde yöresel ürünlerin satıldığı stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğduBıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu
Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat ettiEski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pozantı'da çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

Çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Ankara'da yakalanmıştı! Hedefinde polisler varmış

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Müge Anlı gündeme taşıdı, milletvekilleri harekete geçti

Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

Akın İpek'in annesiyle ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.