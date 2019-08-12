Roma'nın doğudaki son kalesi Zerzevan, UNESCO yolunda

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri gazinosu olan tarihi Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı. Yılbaşından bu yana 250 bini aşkın kişinin gezdiği tarihi kaleyi, yıl sonuna kadar 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Tarihi kale, bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri gazino Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yer olarak biliniyor. Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolu üzerindeki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedildi.

Tarihe ışık tutan kalenin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla tarihi kalenin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Tarihi kalenin, bu yıl sonunda geçici, 2021'de ise kalıcı listeye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kale, Kurban Bayramı nedeniyle de ziyaretçi akınına uğradı.