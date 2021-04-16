Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku

Takımının dün Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçına sakatlığı nedeniyle çıkmayan Chris Smalling’in evine hırsız girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Smalling’in de evinde bulunduğu sırada üç silahlı ve maskeli hırsızın eve girdiği ve başarılı savunmacıyı zorlayarak evinde bulunan kasayı açtırdığı, mücevher, para ve saatlerini çaldığı yazıldı.

Olayın yaşandığı anlarda evde Smalling’in yanı sıra eşi ve iki yaşındaki oğlu Sam’in de bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

