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Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku

16.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma’nın defans oyuncusu Chris Smalling'in evine kendisinin de içinde bulunduğu esnada hırsız girdi. Başarılı savunmacının evini üç silahlı ve maskeli hırsızın soyduğu açıklandı.

Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku

Takımının dün Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçına sakatlığı nedeniyle çıkmayan Chris Smalling’in evine hırsız girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Smalling’in de evinde bulunduğu sırada üç silahlı ve maskeli hırsızın eve girdiği ve başarılı savunmacıyı zorlayarak evinde bulunan kasayı açtırdığı, mücevher, para ve saatlerini çaldığı yazıldı.

Olayın yaşandığı anlarda evde Smalling’in yanı sıra eşi ve iki yaşındaki oğlu Sam’in de bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma
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