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Roma'nın Konferans Ligi şampiyonluğu İtalya basınında: 'Mourinho, senin gibisi yok'

26.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonu, dün akşam Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Feyenoord'u 1-0 yenen Roma oldu. En son İtalya Kupası'nı 2008'de, daha önce son Avrupa kupasını ise 61 yıl önce kazanan Roma'da şampiyonluk gece boyunca kutlandı, Teknik Direktör Jose Mourinho, İtalyan basınında "Roma'nın kralı" ilan edildi.

Roma'nın Konferans Ligi şampiyonluğu İtalya basınında: 'Mourinho, senin gibisi yok'

Herhangi bir Avrupa kupasında finale en son 31 yıl önce kalan Roma'nın dünkü maçından önce kent sokaklarında bu tarihi anın önemi hissediliyordu.

Maç Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynansa da Roma'da dün akşamüstü saatlerinden itibaren final atmosferi hissedilmeye başladı. Barlar, cafeler televizyonlarını dışarı çıkarıp masa düzenini ayarlamaya, bir mini-stadyum atmosferi yaratmaya koyuldu.

Maç saati yaklaştıkça sokaklarda Roma formasıyla yürüyenlerin sayısı artıyor; evlerden, maçı gösteren barlardan Roma marşı yükseliyordu.

32. dakikada maçın tek golü Nicolò Zaniolo'dan geldiğinde çığlıklar, sirenler ara sokaklarda bile yankılandı. Maçın final düdüğü çaldığında ise kent toplu kutlamaya geçti.

İtalyanların yılbaşı gibi büyük kutlamalara sakladığı fişekler pencerelerden fırlatıldı, caddelerde konvoylar, meydanlarda şarklı danslı toplanmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Roma taraftarları

Roma'nın uzun yıllardır elde ettiği ilk Avrupa kupasının yarattığı coşku bu sabah çıkan gazetelere de yansıdı.

Roma merkezli Il Messaggero gazetesi baş sayfasının büyük kısmını kaplayan bir fotoğrafla ve "Roma: Sihirli bir kupa" manşetiyle çıktı.

La Gazzetta dello Sport, Roma'nın renklerine atıfla "Ne parti ama: İlk Konferans Ligi kupası sarı-kırmızı. Teşekkürler Roma" başlığını kullandı.

Corriere dello Sport da "Cennette" manşetinin üzerinde gece yaşanan coşku patlamasına yer vererek "Zaniolo'nun büyüsü finali belirledi: Kutlama patlaması" dedi.

Chris Smalling ve Tammy Abraham

"ROMA İMPARATORU MOURINHO"

Haber ve yorumların hemen hepsinde, kupayı getiren golün sahibi Zaniolo'nun yanı sıra Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik övgü dolu sözler de yer aldı. Mourinho, dünkü maçla takımına Konferans Ligi kupasını da kazandırarak tüm Avrupa turnuvalarında şampiyonluk elde eden tek teknik direktör oldu.

Sezon başında Roma'nın başına geçen Portekizli teknik direktör, Tuttosport gazetesi tarafından "Roma'nın kralı" ilan edildi.

Gece kutlamaların yapıldığı Circo Massimo alanında da Mourinho'yu "Roma İmparatoru" olarak gösteren bir duvar resmi yapıldı.

MOURINHO: TARİH YAZDIK

Jose Mourinho'nun maç sonrası gözyaşları içinde yaptığı açıklama da basında ve sosyal medyada geniş yer buldu. Mourinho maç sonrası yaptığı konuşmada "Tarih yazdık" dedi ve Roma'da kalmaya devam etmek istediğini söyledi.

Jose Mourinho

Mourinho, daha önceki kupa başarılarını da hatırlatarak "Herkes kazanmanızı beklediğinizde kazanmak, kazanmak için yapılmış bir takımla kazanmak, kazanmak için yatırım yapılmışken kazanmak bir şey, ölümsüz kalacak şekilde kazanmak başka bir şey. Bu gerçekten özel hissettiriyor" dedi.

Mourinho'nun lakabı haline gelen "Special One" (Özel biri) etiketi de İtalya'da, Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

La Stampa gazetesi teknik direktöre "Mourinho, senin gibisi yok" başlıklı bir yorumla seslendi ve "Mou, Roma'ya imparator olarak dönüyor" diye yazdı.

La Repubblica da "Kazanan bir Roma'yı kim hatırlıyordu?" diyerek şöyle devam etti:

"Laneti bozabilecek tek bir adam vardı. Sadece bir adam, içi boşaltılmış bir takımı alıp ondan bir kraliçe yaratabilirdi. Roma'nın kupalardaki 14 yıldır, Avrupa'da ise çok daha uzun zamandır süren orucunu bozmak için Jose Mourinho'ya bir yıl yetti."

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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