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Romanlar çaldı, Süpermen oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Süpermen kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor. Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği’nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı.

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