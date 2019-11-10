Romanlar, 'Güzel Parti'yi kuracak

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE'de dernek çatıları altında bugüne kadar çalışmalarıyla seslerini duyurmak isteyen Romanlar, 'Güzel Parti' adında siyasi parti kurma kararı aldı. Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, ocak ayında partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Ülkede bağlı bulundukları onlarca dernek çatısı altında bugüne kadar farkındalık çalışmalarıyla seslerini duyurmak isteyen Romanlar, bir araya gelerek, 'Güzel Parti' adıyla siyasi parti kurma kararı aldı. Partinin kurulma kararını ilk kez Edirne'den açıklayan kurucular kurulu üyeleri, kafede basın açıklaması yaptı. Kurul adına açıklama yapan Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Akbulut, partinin 2020'nin ocak ayında kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını belirtti.

'KURULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILINDA MECLİS'TE OLACAĞIZ'

Parti kurma kararlarının Roman camiasında heyecanla karşılandığını anlatan Hüseyin Akbulut, "CHP, Özcan Purçu'yu Meclis'e milletvekili olarak gönderdi; AK Parti de Cemal Bekle'yi milletvekili olarak Meclis'e gönderdi. Tabi bunlar, konu mankeni olarak gönderildiler. 5,5 milyon oyu olan Romanlar, 1'er milletvekiliyle susturulmaya çalışıldı" dedi.

Bugüne kadar onurlarının kırıldığı zamanlar olduğunu belirten Akbulut, "Bir parti kuruyoruz ve bu parti ile bizim de çocuklarımız Meclis'e gidecek, belediye başkanı olacak, milletvekili olacaklar, meclis üyesi olacaklar, il başkanları, ilçe başkanları olacak. Bütün Romanlara tüzel kişilik kazandıracağız ve söz sahibi olacaklar" diye konuştu.

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, 2020'nin ilk ayında partilerinin kurulmuş olacağını kaydeden Hüseyin Akbulut, "4 milyon 900 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 7'ye denk geliyor. Şu anda bizim 5,5 milyon oyumuz var. Eğer kenetlenebilirsek ve dışarıdaki bize destek olacak olan vatandaşlarımızı da kazanabilirsek yüzde 13'lere varan oy alabiliriz" dedi.

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