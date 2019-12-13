Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan "açılım" genelgesine teşekkür:

KOCAELİ (AA) - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle üzerlerine düşen sorumluluğun arttığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine ve ilgili bürokratlara teşekkür ediyoruz. Roman dernekleri olarak sorumluluğumuz arttı. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çokyaşar, yazılı açıklamasında, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesini, çok olumlu bulduklarını kaydetti.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı''nın camiada sevinçle karşılandığını aktaran Çokyaşar, yaşanan sorunların eylem planıyla daha kolay çözüleceğini vurguladı.

Çokyaşar, "Genelgedeki eylem planlarının ilgili kamu kurumları ve paydaşlar tarafından ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Özellikle Roman sivil toplum kuruluşu ve derneklerimiz bu genelgeyi okuyup, kendilerine düşen görevi yerine getirmeli, Romanları bilgilendirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.