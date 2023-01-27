Romanlara konu olan Drina Nehri çöple kaplandı!

Sırbistan ve Karadağ'dan da geçen Drina Nehri'nin Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrindeki bölümünün yüzeyinde, bölgedeki yağışların da etkisiyle tonlarca çöp ve plastik atık birikti.

Visegrad Hidroelektrik Santrali yakınındaki nehrin yüzeyi, her yıl yoğun yağış ve eriyen karların etkisiyle çöplerle kaplanırken, çöpler Sırbistan ve Karadağ üzerinden Bosna Hersek tarafına geçiyor.

Visegrad "Eko Centar" Derneği Başkanı Dejan Furtula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Nehir yüzeyinde biriken atıkların) Bunun bir açıklaması yok. Bu tam anlamıyla büyük bir ayıp. Bu sorun uzun yıllardır tekrar ediyor ancak son 2-3 yılda Visegrad'da görülen atık miktarı çok daha arttı." dedi.

Yetkilileri göreve çağıran Furtula, vatandaşların nehri "çöplük" olarak değerlendirmemeleri gerektiğini kaydederek, nehirde plastik ve ağaç parçalarının yanı sıra araç parçaları ve tıbbi atıkların da görüldüğünü ifade etti.

Furtula, "Bu, kelimenin tam anlamıyla bir çevre felaketi. Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın, ortak bir plan yapacağını, Avrupa Birliğinden yardım isteyeceğini umuyorum. Bu sorun bir an önce çözülmeli çünkü bu gerçekten hepimiz için utanç verici." diye konuştu. (AA)

