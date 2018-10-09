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Romanlardan 'geçici işçilik' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalıştırmak üzere aldığı geçici işçiler arasında Roman vatandaşlarının bulunmaması tepkiye neden oldu.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalıştırmak üzere aldığı geçici işçiler arasında Roman vatandaşlarının bulunmaması tepkiye neden oldu. Konak'taki Ege Mahallesi Muhtarlığı önünde buluşan Roman vatandaşlar, kendilerinin dışlandıklarını öne sürdü. Dezavantajlı mahallelerde iş istihdamı yaratmak amacıyla hayata geçirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli okullarda temizlik, bakım, onarım ve güvenliğinde çalıştırılmak üzere yaptığı geçici işçi alımlarının mülakat sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre, İzmir'de en dezavantajlı mahallelerin kendileri olduğunu ancak hiçbirinin işe alınmadığını belirten Roman vatandaşlar, Konak'taki Ege Mahallesi Muhtarlığı önünde buluşarak duruma tepki gösterdi. Ege Mahallesi Muhtarı Kemal Ersun, Roman vatandaşlara ayrımcılık yapıldığını ve dışlandığını savunarak, "35 kişilik bir liste gönderdik ancak hiçbiri işe kabul edilmedi. Bizim yanıbaşımızdaki okullara Çiğli ve Gaziemir'den insanlar getirip yerleştirdiler. İş başvurusu kabul edilmeyen insanlar arasında eski mahkum ve mahkum eşleri de bulunmakta. Bu kararı şiddetle kınıyoruz" dedi. Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Emir Sultan Mahalle Muhtarı Muzaffer Dinsever de ortada bir mağduriyet olduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Siyasi partiler ve milletvekilleri ile görüşeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

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