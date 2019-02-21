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"Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Karsanat Trio Likya Grubu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" adlı konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" adlı konser gerçekleştirildi.

Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli salonlarda konser veren Karsanat Trio Likya Grubu, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" adlı konser verdi.

Keman, viyolonsel ve piyano sanatçılarından oluşan grup, gecede, Felix Mendelssohn Bartholdy'nun "1 No'lu Piyanolu Trio", Sergey Rachmaninov'un "Sol Minör Elegiaque" ve Astor Piazzola'nın "Dört Mevsimler" adlı eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.

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