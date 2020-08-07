Romantik evlilik teklifi daireyi yakıp kül etti

Albert Ndreu Pazartesi günü 60 balon ve 100 mumla saatlerce süren hazırlık sonrası sevgilisi Valerija Madevic’e evlilik teklifi etmek istemişti; ancak beklenmeyen bir olay planı alt üst etti.

Albert, evlilik teklifi yapacağı dairedeki hazırlıkları tamamladıktan sonra nişanlısını almak için daireden ayrıldı. Akşam 8:30’da geri döndüklerinde ise bir ay önce taşındıkları daireden dumanlar yükseliyordu.

Valerija yaşananları “Merdivenlere doğru yürüdük, her yerde duman vardı. Evimiz yandığı için erkek arkadaşıma itfaiyeyi araması gerektiğini söyledim. Tamamen şok içindeydik. Sarsılmıştım çünkü durum çok kötü görünüyordu” sözleriyle anlattı.

Dumanlara rağmen 26 yaşındaki Albert dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Valerija aldığı evlilik teklifi için “Cebinden bir kutu çıkardı, dilim tutumuştu ve bana evimizi gerçekten mahvetmesine rağmen onunla evlenip evlenmeyeceğimi sordu. Ben de evet dedim” dedi.

Albert ise “Her şey tamamen yanlış gitmişti ve çok endişeliydim. Evi yakacağımı asla tahmin etmezdim” dedi