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Romantik evlilik teklifi daireyi yakıp kül etti

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

İngiltere’de sevgiline evlenme teklifi etmek isteyen adamın ‘Benimle evlenir misin?’ yazdığı mumlar dairede yangın çıkardı.

Romantik evlilik teklifi daireyi yakıp kül etti

Albert Ndreu Pazartesi günü 60 balon ve 100 mumla saatlerce süren hazırlık sonrası sevgilisi Valerija Madevic’e evlilik teklifi etmek istemişti; ancak beklenmeyen bir olay planı alt üst etti.

Albert, evlilik teklifi yapacağı dairedeki hazırlıkları tamamladıktan sonra nişanlısını almak için daireden ayrıldı. Akşam 8:30’da geri döndüklerinde ise bir ay önce taşındıkları daireden dumanlar yükseliyordu.

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Valerija yaşananları “Merdivenlere doğru yürüdük, her yerde duman vardı. Evimiz yandığı için erkek arkadaşıma itfaiyeyi araması gerektiğini söyledim. Tamamen şok içindeydik. Sarsılmıştım çünkü durum çok kötü görünüyordu” sözleriyle anlattı.

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Dumanlara rağmen 26 yaşındaki Albert dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Valerija aldığı evlilik teklifi için “Cebinden bir kutu çıkardı, dilim tutumuştu ve bana evimizi gerçekten mahvetmesine rağmen onunla evlenip evlenmeyeceğimi sordu. Ben de evet dedim” dedi.

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Albert ise “Her şey tamamen yanlış gitmişti ve çok endişeliydim. Evi yakacağımı asla tahmin etmezdim” dedi

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Sevgilisi kendisini çiçeklerle işten aldığı zaman bir şeylerin ters gittiğini düşünen müstakbel gelin ise “Çiçekleri görünce evde bir şeylerin kırıldığını düşündüm; tüm oturma odamızı mahvettiğini bilmiyordum” dedi.

Bir yıl önce arkadaşlık sitesinde tanışan çift, evleri onarılana kadar Albert’ın kuzeniyle yaşayacak. Çıkan yangında ise yalnızca bir dizüstü bilgisayar, bazı kitaplar ve bir hoparlör kalıcı olarak hasar gördü.

Valerija “Günün sonunda bize bir şey olmadı, hala birlikteyiz. Evdeki bazı şeyleri yenisiyle değiştirebiliriz, ama birbirimize duyduğumuz sevgiyi asla” dedi.

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Yangının birinci yıl dönümünde evlenmeyi ve teşekkür etmek için düğününe yerel itfaiye görevlilerini de çağırmayı planlayan ikili yaşadıklarının başkaları için uyarı olmasını umduklarını söyledi.


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