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Romantik Sevgililer Günü mesajları 2020 - Uzun, kısa resimli mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:51 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü kutlanıyor. Pek çok çift hazırlıklarını yaptı ve bugün yani 14 Şubat Sevgililer günü için hediyeler ile mesajlar paylaşılıyor. Biz de sizler için en güzel romantik, uzun veya kısa Sevgililer Günü mesajları derledik... Ayrıca haberimizde paylaşıma uygun güzel resimli sevgililer günü mesajları da yer almaktadır.

Romantik Sevgililer Günü mesajları 2020 - Uzun, kısa resimli mesajları

2020'nin en romantik günü 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Bugün sevgililer birbirlerine hoş romantik sürprizler yapıp sevdiğiyle kişiyle güzel Sevgililer Günü mesajları paylaşıyorlar. Siz de gerek hediyenize bir not olarak eklemek için gerekse de küçük bir jest olarak mesaj atmak isterseniz haberimizinde kısa Sevgililer Günü mesajları, uzun Sevgililer Günü mesajları bulabilirsiniz.. Hatta bu yıl 14 Şubat'ı bir sevgiliyle geçiremeyecekler için komik Sevgililer Günü mesajları da var. Bunların yanında haberimizdeki resimli Sevgililer günü mesajları ile paylaşımlarınızı daha da zenginleştirebilir ve güzelleştirebilirsiniz.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

  • Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

  • Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

  • Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

  • Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

    • resimli sevgililer gunu mesajlari 5

    • Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

    • Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

    • Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

    • Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

    • Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

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    • Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım!

    • Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

    • Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

  • Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

  • Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!

    • resimli sevgililer gunu mesajlari 2

    • Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

    • Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

    • Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

  • O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

    • UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

    • Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

    • Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

    • Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Muuckk!!!

    • Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

  • Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

    • resimli sevgililer gunu mesajlari 1

    • Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum...

      • P?yl?ştıkç? çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi d?im? çoğaltalım sevgilim. D?h? nice mutlu sevgililer gününe. Beni k?r?nlıkt?n ?ydınlığ?, y?l?nd?n gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. D?h? nice günlere hep birlikte c?nım.

    • Sevgililer gününde yanında olup sana sarılmak için deliriyorum.. Sana dijital bir mesaj yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak söylemek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

      • Y?ş?m?k önlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olm?z! Unutm? ki sevmek d?im? ber?ber olm?k değil, sensizken bile seninle ol?bilmektir… Bu sevgililer gününde y?nınd? değilim belki ?m? özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum! Seni denizdeki kuml?r, gökteki yıldızl?r, orm?nd?ki ?ğ?çl?r, düny?d?ki ins?nl?r, oky?nust?ki sul?r, s?hildeki m?rtıl?r ve güneşin ışıkl?rınd?n d?h? çok seviyorum. Birlikte d?h? güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

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    • Öperim dud?kl?rınd?n gül kokulu y?n?kl?rınd?n her dem gözlerimin h?psindesin k?lbimin tek s?hibisin… Sevgililer günün kutlu olsun! Dün gece sen uyurken kızıl? boy?dım denizleri, uçurumd?n ?ttım sessizliği, h?ber s?ldım rüzgârl?r? fısıld?sınl?r seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi. Sevgililer günün kulu olsun sevgilim.

    • Gönlüme t?ht kurdun, gönlümün sult?nı oldun, gece gökyüzünde p?rl?y?n yıldızım, s?b?h ise ruhum? doğ?n güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun! B?n? bir günün 24 s??t, bir s??tin 60 d?kik? ve bir d?kik?nın 60 s?niye olduğu öğretildi ?m? sensiz geçen bir s?niyenin sonsuzluk k?d?r uzun olduğu öğretilmedi. Y?ş?mımızın her ?nınd? birlikte olm?mız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

    KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

    • Benim canıma tak etti sen de tık yok.

    • Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.

    • Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

    • Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

    • 14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

    • Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

    • Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

    • Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

    • Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

    • 14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

    • Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

    • 14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

    • Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

    • Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

    • Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

    • Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

    – Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

    • 14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.

    • Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

    • Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

    • Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü Hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.
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