Romantik Sevgililer Günü mesajları 2020 - Uzun, kısa resimli mesajları

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum...

P?yl?ştıkç? çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi d?im? çoğaltalım sevgilim. D?h? nice mutlu sevgililer gününe. Beni k?r?nlıkt?n ?ydınlığ?, y?l?nd?n gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. D?h? nice günlere hep birlikte c?nım.