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Romanya açıklarında Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Romanya sahil güvenlik ekipleri, Türk balıkçı teknesine gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı.

Romanya sahil güvenlik ekipleri, Türk balıkçı teknesine gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, olay anı an be an görüntülendi.
Romanya açıklarında 20 Şubat’ta yaşanan olayda, Ordu’nun Perşembe ilçesinden hareket eden ’Ostik Şenol’ adlı balıkçı teknesi Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. ‘Dur’ ihtarına uymadığı iddia edilen tekneye Romanya sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin plastik ve gerçek mermi kullandığı olayda, 3 balıkçı yaralandı. An be an görüntülenen olayda, tekne de hasar gördü.
Romanya sahil güvenlik ekiplerinin ayrılması üzerine tekne İstanbul’a döndü.

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