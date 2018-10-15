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Romanya Başbakanı Dancila Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'yı kabul etti.

Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Başbakan Dancila, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Dancila daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Dancila, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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