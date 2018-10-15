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Romanya Başbakanı Dancıla TBMM'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Gök, Romanya Başbakanı Viorica Dancıla ve beraberindeki heyet ile görüştü - Levent Gök: -"Türkiye ile Romanya ilişkileri güvenlik ve ekonomik alanda güçlü bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 9 bin Romanya vatandaşı Türkiye'de bulunuyor. Romanya'da ise 4 bine yakın Türk vatandaşı bulunuyor"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türkiye ile Romanya ilişkilerinin güvenlik ve ekonomik alanda güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 9 bin Romanya vatandaşı Türkiye'de bulunuyor. Romanya'da ise 4 bine yakın Türk vatandaşı bulunuyor." dedi.

Gök, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Romanya Başbakanı Viorica Dancıla ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğa vurgu yapan Gök, "Romanya bizim için dost ülkelerin başında geliyor. Türkiye Romanya'yı 1878 yılında ilk tanıyan ülkelerden biridir. Yaklaşık 140 yıllık diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor. Türkiye ile Romanya ilişkileri güvenlik ve ekonomik alanda güçlü bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 9 bin Romanya vatandaşı Türkiye'de bulunuyor. Romanya'da ise 4 bine yakın Türk vatandaşı bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getiren Gök, Romanya'dan da bu terör örgütü ile ilgili gerekenleri yapmasını beklediklerini vurguladı.

Meclis Başkanvekili Gök, TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından, Romanya Başbakanı ve beraberindeki heyete, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında TBMM'de hasar gören yerleri gezdirdi.

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