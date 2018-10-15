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Romanya Başbakanı Dancila Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü.

Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Romanya Başbakanı Viorica Dancila

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