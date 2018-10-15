Romanya Başbakanı Dancila Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü.

Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

