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ROMANYA BAŞBAKANI DANCİLA YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Açıklamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Dancila'nın, Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları, somut işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunacakları kaydedildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecektir. Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Romanya'yla Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanmaktadır.

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