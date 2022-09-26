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Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler'in hakemlik yapacağı UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

26.09.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya Bosna Hersek maçı için geri sayım devam ediyor. Karşılaşma Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Giulesti Stadyumu'nda oynanacak. Halil umut Meler maçta düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü haklemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. Peki, Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler'in hakemlik yapacağı UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

Romanya ile Bosna Hersek, Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler'in hakemlik yapacağı UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Romanya - Bosna Hersek maçı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Giulesti Stadyumu'nda oynanacak.

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya - Bosna Hersek maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

KK

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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