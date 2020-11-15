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Romanya: Covid hastalarını tedavi eden hastanedeki yangında en az 10 hasta öldü

15.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Romanya: Covid hastalarını tedavi eden hastanedeki yangında en az 10 hasta öldü

Romanya'da Covid-19 hastalarını tedavi eden bir hastanede çıkan yangın sonucu en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Romanya'da Covid-19 hastalarını tedavi eden bir hastanede çıkan yangın sonucu en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Piara Neamt kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangının yoğun bakım ünitesinde başladığı bildirildi.

Hastaları kurtarmaya çalışan bir doktorun da ağır yaralandığı belirtildi.

Romanya Sağlık Bakın Nelu Tataru, yangının büyük olasılıkla elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığını duyurdu.

Tataru, hastanede tedavi gören diğer Covid hastalarının Iasi kentindeki bir başka hastaneye sevk edildiğini de söyledi.

Hastalarını kurtarmaya çalışırken vücudunun büyük bölümü yanan yaralı doktorun da, bir askeri uçakla başkent Bükreş'e götürüldüğü bildirildi.

Tataru "Sadece bu doktor değil,yaralanan başka sağlık çalışanları da var" dedi.

Kurbanlardan sekizinin, yangının çıktığı hastenin ikinci katında yattığı, ikisinin de hemen yanındaki odada bulunduğu ve hepsinin Covid tedavisi gördüğü açıklandı. Söz konusu koğuştaki birçok hastanın da entübe oldukları kaydedildi.

Yangının, hastalara verilen oksijen yüzünden çok çabuk yayıldığ bildirildi.

Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 350 bin vaka kayıtlara geçti ve 8.813 kişi öldü.

Cuma günü ülkede 9.489 yeni vaka tespit edilmişti. 174 kişi hayatını kaybederken, 1149 hastanın da yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

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