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Romanya'da infial yaratan olay! Dört günde 17 hasta öldü, 2 doktor gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.08.2024 08:13
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Sağlık sektörü sık sık eleştirilen Romanya bu kez akılalmaz bir skandalla dünya basınında kendine yer buldu. Bir hastanede 4 gün içinde 17 hasta hayatını kaybetti. Bir sağlık çalışanının ihbarıyla ortaya çıkan olayın ardından 2 doktor cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Romanya'da infial yaratan olay! Dört günde 17 hasta öldü, 2 doktor gözaltına alındı

Romanya’da bir hastanede dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 doktor, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

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HASTANE ÇALIŞANI İHBAR ETTİ

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Sfantul Pantelimon Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından bir hastane çalışanının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 kadın doktor, hastanenin yoğun bakım ünitesinde durumu kritik olan 54 yaşındaki bir hastaya verilen noradrenalin dozunu azaltarak hastanın ölümüne neden oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

HEMŞİRE DE YALAN SÖYLEDİ

Yetkililer ayrıca, verdiği ifadede yalan söylediği anlaşılan bir hemşirenin de gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “2 doktor, yoğun bakımda kan basıncını muhafaza etmek için kilit önemde olan noradrenalin dozunu ani bir şekilde düşürmek suretiyle bir plan tasarlayıp uygulamış ve bu şekilde yoğun bakıma ihtiyaç duyan fakat sanıkların hayatta tutunmamaları gerektiğini düşündükleri hastaların ölümlerini tetiklemişlerdir” denildi.

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EVLERİ ARANDI, MÜDÜRÜN İSTİFASI İSTENDİ

İncelemeler çerçevesinde savcılar ve polis memurları, sağlık çalışanlarının evlerinde arama yaparak, bilgisayarlarına ve medikal kayıtlara el koydu. Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila ise Sfantul Pantelimon Hastanesi Müdürü Dr. Bogdan Socea’nın istifasını talep etti. Gelişmelerin ardından Socea, bunun bir onur meselesi olduğunu ifade ederek, istifasını sunacağını açıkladı.

"İSPATI ZOR"

Soruşturmada hastalara noradrenalin enjekte eden cihazların belirli hastalara tahsis edilmediği, ihtiyaç üzerine bir hastadan diğerine nakledildiği ve bu hareketlerin kayıtlarının tutulmadığı ifade edilerek, cinayet kastını ispat etmenin zor olduğu belirtildi.

SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği’nin en az gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan Romanya’da devlet, son 30 yıl içerisinde sadece bir hastane inşa etmek ve AB’de sağlığa en az bütçe ayıran ülke olmakla eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Doktor Romanya
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