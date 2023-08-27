Romanya'da LPG istasyonu havaya uçtu! Peş peşe patlamalar yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bükreş’teki bir LPG istasyonunda art arda yaşanan iki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

İKİNCİ PATLAMADA İTFAİYECİLER YARALANDI

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLEMEDİ

İlk patlamanın bölgede büyük bir yangına yol açtığı, alevlerin ise iki tanka ve yakınlardaki bir eve sıçradığı öğrenildi. Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan tankların risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi. Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. (AA-İHA)



