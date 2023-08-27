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Romanya'da LPG istasyonu havaya uçtu! Peş peşe patlamalar yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

27.08.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya’nın başkenti Bükreş’te ruhsatsız bir LPG istasyonunda peş peşe 2 patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgede büyük bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı. Korkunç patlama cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Bükreş’teki bir LPG istasyonunda art arda yaşanan iki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

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İKİNCİ PATLAMADA İTFAİYECİLER YARALANDI

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

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YANGIN SÖNDÜRÜLEMEDİ

İlk patlamanın bölgede büyük bir yangına yol açtığı, alevlerin ise iki tanka ve yakınlardaki bir eve sıçradığı öğrenildi. Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan tankların risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi. Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Romanya Bükreş

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