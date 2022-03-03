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Romanya’da savaş uçağı ve helikopter düştü: 5 asker öldü

03.03.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyesi olan Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopter de aynı bölgede düştü. Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Romanya Savunma Bakanlığı kaynakları da haberi doğruladı.

Romanya’da savaş uçağı ve helikopter düştü: 5 asker öldü

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

HELİKOPTERDEKİ 5 ASKER ÖLDÜ

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti. (AA)


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Romanya
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