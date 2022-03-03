Romanya’da savaş uçağı ve helikopter düştü: 5 asker öldü

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

HELİKOPTERDEKİ 5 ASKER ÖLDÜ

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti. (AA)



